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Юрий Слюсарь провел встречу с возглавившим Ростов Александром Скрябиным

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь провел встречу с и.о. главы администрации Ростова-на-Дону Александром Скрябиным. На ней чиновники обсудили главные задачи по развитию города, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Приоритетными направлениями работы администрации Ростова были названы развитие социальной инфраструктуры, решение транспортных проблем и благоустройство города.

Господин Слюсарь отметил, что ситуация в микрорайоне «Суворовский», где сначала возвели жилье, а только потом начали расширять дороги и возводить объекты социальной инфраструктуры, является «недопустимой».

Александр Скрябин отметил, что является коренным ростовчанином, любит город и намерен оправдать доверие. Он отметил, что считает острой проблемой вывоз мусора, и намерен в ближайшее время предложить варианты ее решения.

Кристина Федичкина

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