В Крыму зафиксировали самый холодный февраль за 13 лет

Февраль 2025 года в Крыму стал самым холодным за последние 13 лет. Среднемесячная температура воздуха составила минус 1,4 градуса, что на три градуса ниже многолетней нормы, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Крымского гидрометцентра Татьяну Любецкую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам эксперта, в последний раз морозный февраль был в 2012 году, когда среднемесячная температура составила -4,4 градуса. В феврале 2025 года количество осадков в республике составило 23,6 мм, что на 63% меньше месячной нормы.

Прогноз синоптиков на март указывает на нестабильный характер погоды в регионе. Средняя месячная температура воздуха составляет +4,9 градуса. Распределение по основным климатическим зонам неравномерно: максимальные показатели на южном берегу Крыма (+6,2 градуса), минимальные в горах (+1 градус).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Крыму два исторических дворца приостановили работу из-за снегопада. Решение было принято 17 февраля руководством Алупкинского музея-заповедника.

Анна Гречко