В Крыму два исторических дворца приостановили работу из-за снегопада

Руководство Алупкинского музея-заповедника закрыло для посещения Воронцовский дворец и дворец Александра III с 15:00 по московскому времени 17 февраля. Причиной стали сложные погодные условия: снегопад и обледенение дорожек на территории комплексов, сообщается в Telegram-канале дворца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «?Воронцовский дворец в Алупке» Фото: Telegram-канал «?Воронцовский дворец в Алупке»

Ранее синоптики объявили оранжевый уровень опасности до утра 17 февраля. По их прогнозам, в ночь на понедельник на южном берегу Крыма и в горах ожидался сильный мокрый снег.

Глава Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале сообщила, что снегопад повлияет на работу городских учреждений, включая школы и детские сады. Коммунальные службы приступили к уборке снега, а дорогу на Ай-Петри перекрыли.

Анна Гречко