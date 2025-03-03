Защита ректора ВГУ Ендовицкого просит рассмотреть его дело в другом регионе

Адвокаты ректора Воронежского госуниверситета Дмитрия Ендовицкого обратились в облсуд с ходатайством об изменении подсудности и рассмотрении его уголовного дела в другом регионе. На фоне этого первое заседание по материалам в отношении главы вуза и профессора Юрия Трещевского перенесли. Дату нового заседания пока не назначили. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в Ленинском райсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ендовицкий с адвокатом во время одного из заседаний

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Дмитрий Ендовицкий с адвокатом во время одного из заседаний

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Дмитрию Ендовицкому вменяется дача взятки в особо крупном размере должностному лицу через посредника (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и незаконное распространение порнографии в интернете (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Юрий Трещевский обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

По версии следствия, в феврале 2022 года ректор ВГУ через Юрия Трещевского передал председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета Наталье Сироткиной 600 тыс. руб. за получение степени доктора наук его супругой Еленой Ендовицкой. Вину ученые не признают.

Глава вуза находится в СИЗО, профессор — под домашним арестом. На прошлой неделе им продлили меры пресечения до 12 августа.

О неудачной попытке Дмитрия Ендовицкого вернуть дело следствию — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова, Сергей Толмачев