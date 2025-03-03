Захарова оценила последствия отправки канадских миротворцев на Украину

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо об отправке миротворцев на Украину. Ранее господин Трюдо допустил, что на Украину в качестве миротворцев отправят в том числе канадских военнослужащих.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы»,— написала Мария Захарова в Telegram-канале.

После саммита по Украине в Лондоне журналисты спросили Джастина Трюдо о том, может ли Канада отправить военнослужащих на Украину. Господин Трюдо ответил: «все варианты на столе».

Отправку миротворцев на Украину допустил и президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, это может произойти спустя месяц после прекращения огня «в воздухе и на море». Он уточнил, что такой план урегулирования конфликта на Украине он разработал совместно с премьером Великобритании Киром Стармером.

О саммите в Лондоне — в материале «Ъ» «Соединяющее Королевство».