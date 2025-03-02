Орбан призвал ЕС немедленно начать переговоры с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил председателю Евросовета Антониу Коште письмо с призывом к прямым переговорам между Евросоюзом и Россией. Он также предложил ЕС «последовать примеру США» и поддержать нейтральную резолюцию по Украине, принятую 24 февраля Советом Безопасности ООН.

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«Стало очевидно, что в нашем подходе к Украине существуют стратегические разногласия, которые невозможно преодолеть путем составления законопроектов или общения»,— цитирует Financial Times слова господина Орбана.

Он также заявил, что резолюция ООН по Украине делает все предыдущие согласованные заявления Европейского совета относительно конфликта «неактуальными».

Ранее источники Reuters сообщили, что Венгрия намерена исключить некоторых российских граждан из санкционного списка Евросоюза. Глава МИД страны Петер Сийярто говорил, что Венгрия не согласится на «поспешное продление санкций в отношении российских граждан».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «У Венгрии все и нашим, и вашим».