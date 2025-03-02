Американский сенатор Круз назвал встречу Зеленского и Трампа худшей в истории

Американский сенатор Тед Круз раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за поведение во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. В подкасте, опубликованном в соцсети X, политик заявил, что украинский лидер упустил возможность договориться о выгодном для Украины мире, устроив перепалку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

Сенатор назвал встречу двух лидеров худшей в истории Белого дома, подчеркнув, что Зеленский, по его мнению, заранее спланировал свои действия. «У него была одна цель: прийти и попросить Трампа о заключении хорошего мира для Украины. Вот и вся его задача. Но Зеленский решил, что он умнее всех»,— заявил господин Круз.

28 февраля Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Белом доме — они планировали заключить сделку по украинским полезным ископаемым. По итогам переговоров, которые прошли на повышенных тонах, сделка была сорвана, а господин Зеленский покинул США.

Подробнее о встрече президентов — в материале «Ъ» «Ваши проблемы начинаются прямо сейчас».