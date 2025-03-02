«Прогресс МС-30» с новым скафандром пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-30» в 2:02 мск пристыковался к Международной космической станции (МКС). На нем доставили в том числе питание, топливо и новый скафандр для российских космонавтов.

Трансляция стыковки опубликована на YouTube-канале «Роскосмоса». Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с космодрома Байконур в 0:24 мск 28 февраля. За почти 50 часов полета «Прогресс МС-30» сделал 34 оборота вокруг Земли.

Всего корабль доставил на МКС 2,6 тонн грузов. Из них более 1,1 т весят аппаратура и оборудования для систем станции. Среди прочего «Прогресс МС-30» доставил на космическую станцию одежду, медицинские и санитарно-гигиенических средства, а также 420 кг воды и 50 кг азота.