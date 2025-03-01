В Сочи спасатели нашли тело лыжника, который погиб под лавиной

Спасатели обнаружили тело попавшего под лавину лыжника, который погиб на склоне хребта Аибга в Сочи. Его тело эвакуировали в город.

«Обнаружить погибшего удалось при помощи прибора лавинного поиска RECCO. Мужчина находился практически у нижнего края лавины, на глубине около 2,5 метра»,— сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС.

25 февраля двоих сноубордистов, которые тоже попали под лавину, нашли живыми. Один из них, запрашивая помощь у МЧС, сообщил, что видел сход лавины и как лыжника снесло снежной массой. Спасатели тогда начали искать его, но позже приостановили поиски. Работы были невозможны из-за высокой лавинной опасности. Сегодня поиски были возобновлены.