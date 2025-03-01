В горах Сочи возобновили поиски пропавшего под лавиной лыжника

В субботу, 1 марта, спасатели возобновили поиски лыжника, который пропал после схода лавины на склоне хребта Аибга в Сочи 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

Группа специалистов прибыла к месту происшествия на вертолете. В предыдущие дни проведение поисковых работ было невозможно из-за высокой лавинной опасности в этом районе.

На месте происшествия дежурят два наблюдателя, которые следят за возможным сходом лавин. Основная группа из восьми специалистов высадилась ниже по склону и приступила к поискам с применением специального оборудования.

По данным МЧС, в этом районе продолжают сходить небольшие лавины, которые меняют рельеф местности и затрудняют поисковые мероприятия.

«Ъ-Кубань» писал, что вероятность обнаружить фрирайдера живым есть, но крайне мала. Человек способен выжить под снежным покровом около 30 минут.

Мария Удовик