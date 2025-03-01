Володин назвал преимуществом России не нефть и газ, а Путина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал прошедшую накануне, 28 февраля, встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Из-за того, что встреча закончилась ссорой, Киев и Вашингтон не подписали сделку по полезным ископаемым. Господин Володин уверен, что ресурсы, которыми обладают страны,— тема важная, но «это не главное».
Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Преимущество России сегодня по сравнению с другими странами — это не нефть, не газ, не редкие металлы. Преимущество нашей страны — Президент Путин»,— написал спикер в Telegram. Он вновь призвал граждан к консолидации вокруг главы государства, благодаря которой «он сможет отстоять интересы страны, сделать все для ее безопасности».
Сделка США и Украины предполагала учреждение фонда, в который Киев будет вносить 50% доходов от будущей монетизации полезных ископаемых. Вашингтон ожидал от сделки $20 млрд прибыли.
Встреча господ Зеленского и Трампа прошла в Вашингтоне вчера, 28 февраля. Их переговоры переросли в спор, а затем досрочно прекратились из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. По данным Reuters, Дональд Трамп больше не заинтересован в сделке по ископаемым.
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