Володин назвал преимуществом России не нефть и газ, а Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал прошедшую накануне, 28 февраля, встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Из-за того, что встреча закончилась ссорой, Киев и Вашингтон не подписали сделку по полезным ископаемым. Господин Володин уверен, что ресурсы, которыми обладают страны,— тема важная, но «это не главное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Преимущество России сегодня по сравнению с другими странами — это не нефть, не газ, не редкие металлы. Преимущество нашей страны — Президент Путин»,— написал спикер в Telegram. Он вновь призвал граждан к консолидации вокруг главы государства, благодаря которой «он сможет отстоять интересы страны, сделать все для ее безопасности».

Сделка США и Украины предполагала учреждение фонда, в который Киев будет вносить 50% доходов от будущей монетизации полезных ископаемых. Вашингтон ожидал от сделки $20 млрд прибыли.

Встреча господ Зеленского и Трампа прошла в Вашингтоне вчера, 28 февраля. Их переговоры переросли в спор, а затем досрочно прекратились из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. По данным Reuters, Дональд Трамп больше не заинтересован в сделке по ископаемым.

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