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Суд арестовал главреда «Вечерних Ведомостей» на 14 суток за пост 2021 года

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование экстремистской атрибутики). Поводом для ареста стал пост в его личном Telegram-канале, который он опубликовал в 2021 году.

Судебное заседание по делу главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова

Судебное заседание по делу главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Судебное заседание по делу главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как говорится в рапорте о возбуждении дела, 11 сентября 2021 года Владислав Постников разместил публикацию, содержащую изображение логотипа «Штабов Навального», деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России. «Целью моего административного преследования было сорвать мою лекцию, которая должна была состояться вчера. Об этом свидетельствует высочайшая скорость составления административного дела», — сказал в суде Владислав Постников.

Владислав Постников был задержан сотрудниками полиции 28 февраля. В этот день он должен был участвовать в качестве одного из спикеров в мероприятии партии «Новые люди», посвященном уральской идентичности, в баре «Молодость».

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в июне 2024 года полиция отказалась возбуждать административное дело в отношении Владислава Постникова о неуважении к власти в связи с его постом в telegram-канале в честь 30-летия конституции РФ.

Мария Шараева

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