Дмитрий Бивол готовится к новому бою против Артура Бетербиева

Третий бой боксерской эпопеи «Дмитрий Бивол против Артура Бетербиева» планируется провести до конца 2025 года. Об этом ТАСС сообщил представитель Бивола. Напомним, что неделю назад Бивол победил (решением судей) еще одного россиянина, Бетербиева, в матче-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, собрав пояса Всемирной боксерской организации, Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации. «Третий бой планируется провести до конца года в Эр-Рияде»,— сказал собеседник агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бивол (слева) и Артур Бетербиев

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Дмитрий Бивол (слева) и Артур Бетербиев

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

В минувший четверг появились сомнения в том, что новая встреча российских боксеров состоится. Дело в том, что WBC обязал Бивола провести бой против очень сильного американского боксера Давида Бенавидеса. Последний — настоящая суперзвезда бокса. У него 30 побед в 30 боях в карьере, некоторые из них — над знаменитостями вроде Энтони Диррелла, Калеба Планта, Деметриуса Андраде и Александра Гвоздика.

Однако, по словам менеджера Бивола Вадима Корнилова, чемпион не планирует проводить следующий поединок против Бенавидеса. «Я предполагаю, что все-таки следующим боем будет третий поединок против Бетербиева»,— сказал Вадим Корнилов. При этом, как полагают в команде спортсмена, ему удастся избежать лишения титула WBC. «Сейчас идут переговоры, лишение титулов — это уже совсем крайняя мера. Дмитрию она сейчас не грозит»,— отметили в команде спортсмена.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Дмитрию Биволу подобрали не того претендента».

Арнольд Кабанов