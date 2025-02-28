Получивший условный срок экс-глава СО РАН подал прошение о снятии судимости

Бывший председатель Сибирского отделения РАН (СО РАН) Александр Асеев, получивший условный срок по делу о мошенничестве с ведомственным коттеджем, подал ходатайство о снятии судимости. В нем ученый указал, что за время после вынесения приговора выполнял обязанности, установленные ему судом, и считает возможным отменить ему условный срок со снятием судимости. Сегодня Советский райсуд Новосибирска приступил к рассмотрению прошения ученого, очередное заседание состоится 3 апреля, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В июне 2023 года Александра Асеева приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком в три года и штрафу в размере 500 тыс. руб., признав виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция — десять лет лишения свободы). Академика обязали встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции и раз в месяц отмечаться там. Кроме того, по решению суда коттедж был передан в собственность государства. Защита обжаловала приговор в апелляционной и кассационной судебных инстанциях, но безуспешно.

Как сообщалось ранее, речь в уголовном деле шла о незаконной, по версии следствия, приватизации ведомственного коттеджа площадью около 600 кв. м в новосибирском Академгородке. Ущерб составил около 46 млн руб. Александр Асеев считает претензии правоохранителей в свой адрес необоснованными.

Илья Николаев