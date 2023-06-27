Осужденный за мошенничество экс-председатель Сибирского отделения РАН обжаловал приговор

Сегодня бывший председатель Сибирского отделения РАН (СО РАН) академик Александр Асеев, осужденный на четыре года условно за мошенничество, подал апелляционную жалобу на приговор. Об этом рассказал адвокат Геннадий Шишебаров. Ученый просит отменить решение, а дело вернуть на новое рассмотрение, считая, что «приговор вынесен на основе предположений и выводы суда не подтверждены доказательствами». «Также академик считает, что в ходе судебного разбирательства было нарушено его конституционное право на защиту, поскольку многочисленные доводы в его защиту либо незаконно и необоснованно отвергнуты, либо просто оставлены без внимания».

Экс-глава СО РАН Александр Асеев обвинялся следственными органами в мошенничестве с приватизацией ведомственного коттеджа. Ущерб бюджету от действий ученого правоохранители оценили в 46 млн руб. В середине июня 2023 года Советский райсуд Новосибирска назначил академику четыре года условно, штраф в размере 500 тыс. руб. и вернул коттедж в собственность государства.

«Чуда не случилось. Я рассчитывал на оправдательный приговор, потому что никаких доказательств моей виновности в уголовном деле нет. Защитники подготовили материалы на 176 страницах, где полностью отвергли все доводы обвинения. Это дело сфабриковано, подготовлено по заказу. Жаль, что суд пошел на поводу у бенефициаров этого дела»,— сказал после оглашения приговора Александр Асеев.

Илья Николаев