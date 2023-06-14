Коттеджный вопрос испортил биографию

В Новосибирске оглашен приговор бывшему председателю Сибирского отделения РАН Александру Асееву, обвиняемому в мошенничестве с приватизацией ведомственного коттеджа. Ущерб бюджету от действий ученого правоохранители оценили в 46 млн руб. Суд назначил ему четыре года условно и штраф в размере 500 тыс., коттедж возвращен в собственность государства. Сам академик заявил, что дело было сфабриковано и «чуда не случилось», решение суда он намерен обжаловать.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев намерен обжаловать решение суда

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Бывший председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев намерен обжаловать решение суда

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В среду, 14 июня, в Новосибирске состоялось оглашение приговора бывшему председателю Сибирского отделения РАН Александру Асееву. В 2020 году он стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание — до 10 лет лишения свободы), возбужденного по материалам ФСБ.

Как считает следствие, в период с октября 2009 года по июнь 2015-го господин Асеев организовал предоставление ему как главе СО РАН коттеджа в новосибирском Академгородке, являющегося федеральной собственностью. В последующем коттедж площадью 600 кв. м был незаконно, как считают правоохранители, приватизирован. Академик якобы убедил членов президиума СО РАН, что коттедж должен стать резиденцией для приема зарубежных делегаций. Организованный там ремонт был оплачен за счет СО РАН. Подписывая документы о найме коттеджа, ученый якобы внес в них данные своей дочери, после чего организовал ее фиктивную регистрацию по указанному месту жительства и от ее имени направил в суд иск к СО РАН о признании права собственности на коттедж в порядке приватизации. Суд на основании фиктивных документов удовлетворил эти требования. «В результате противоправных действий председателя СО РАН было зарегистрировано право собственности его дочери на жилое помещение общей стоимостью около 46 млн руб.»,— указывается в материалах следствия.

В прениях сторон гособвинение запросило для Александра Асеева пять лет условно и штраф в 500 тыс. руб., а также предложило передать в государственную собственность спорный коттедж в Академгородке.

Защита господина Асеева называла бездоказательными выводы следствия о том, что академик якобы убедил членов президиума СО РАН в том, что коттедж будет служить представительской резиденцией для приема зарубежных делегаций. По данным защиты, коттедж изначально предоставлялся академику и его семье для проживания. Сам академик ранее заявлял, что как наниматель должен был обеспечить косметический ремонт жилого дома, тогда как коттедж нуждался в капитальном ремонте. Также, как сообщала ранее защита Александра Асеева, он безвозмездно передал в собственность РФ принадлежащую ему и его жене четырехкомнатную квартиру площадью около 137 кв. м в элитном доме в Академгородке. «После заселения в служебный коттедж и его приватизации дочерью он подарил свою дорогостоящую квартиру РФ, которая передала ее в оперативное управление СО РАН»,— говорил адвокат Геннадий Шишебаров. Сам ученый неоднократно заявлял о своей невиновности.

Суд, выслушав доводы сторон, назначил Александру Асееву наказание в виде четырех лет условно с испытательным сроком в три года, а также штраф 500 тыс. руб. Кроме этого, суд передал в собственность государства коттедж ученого в Академгородке.

«Чуда не случилось. Я рассчитывал на оправдательный приговор, потому что никаких доказательств моей виновности в уголовном деле нет. Защитники подготовили материалы на 176 страницах, где полностью отвергли все доводы обвинения. Это дело сфабриковано, подготовлено по заказу. Жаль, что суд пошел на поводу у бенефициаров этого дела»,— сказал после оглашения приговора Александр Асеев.

По его словам, уголовное преследование связано с его принципиальной позицией по недопущению застройки верхней зоны Академгородка, которая с 2014 года включена в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Как ранее сообщалось, в охранную зону вошли более 1 тыс. га земли, на которой расположены научные институты, ботсад и жилые дома. «Вы видите, что происходит с городом — бесконтрольная застройка, а Академгородок — лакомый кусок. Пока я работал, первое, что было сделано, — закон о культурном наследии верхней зоны Академгородка. Без меня его бы не было, и я благодарен всем, кто в этом участвовал. Пока я был председателем, мы построили по себестоимости 600 коттеджей для научных сотрудников. Если бы эта земля досталась бизнесу… Сколько они потеряли! Это основа, чтобы сделать меня уголовником. Но у них ничего не вый­дет»,— заявил Александр Асеев.

По его словам, сейчас он с защитниками будет готовить жалобу на решение суда: «Обжаловать, естественно, буду во всех инстанциях. Я нацелен идти до конца. Я 60 лет отработал в СО РАН, моя супруга — 30 лет. За что нас наказывать?».

Оксана Павлова