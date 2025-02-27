Уиткофф: РФ и США смогут сотрудничать по полезным ископаемым после мирной сделки

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф считает, что у Вашингтона и Москвы будет много возможностей в сфере экономического сотрудничества после заключения мирного соглашения по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / File Photo / Reuters Стив Уиткофф

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / File Photo / Reuters

«Права на разработку полезных ископаемых довольно обширны на Украине. К слову, они довольно обширны и в России»,— сказал господин Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. «Я полагаю, что будет множество возможностей с точки зрения взаимодействия США и России после того, как будет заключено мирное соглашение»,— отметил он.

На последовавший вопрос ведущего о том, считает ли он возможным сценарий, при котором после разрешения конфликта у США появятся права на разработку полезных ископаемых в России, Стив Уиткофф ответил: «Я думаю, у двух стран будет множество возможностей в сфере экономического сотрудничества. Да».

Подробнее о том, какие сделки могут заключить Россия, США и Украина,— в материале «Ъ» «Стороны занялись разработкой».

Анастасия Домбицкая