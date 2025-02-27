В Татарстане за последнюю неделю выявлено 149 случаев заболевания COVID-19

В Татарстане за последнюю неделю зарегистрировано 149 случаев заболевания COVID-19, что превышает показатели предыдущей недели на 9,6%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Также зафиксирован незначительный рост числа заболевших гриппом и ОРВИ, однако общий уровень заболеваемости остается ниже эпидемиологического порога на 28,2%.

«В сравнении с предыдущей неделей наблюдается увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных находок. Среди вирусов не гриппозной этиологии преобладают РС-вирусы, риновирусы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в республике в 2024 году было зафиксировано 226 случаев метапневмовируса.

Артём Дергунов