В 2024 году в Татарстане зафиксировали 226 случаев метапневмовируса

По итогам 2024 года в Татарстане зарегистрировали 226 случаев метапневмовируса. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

В ведомстве отметили, что метапневмовирус не является новым вирусом и ежегодно циркулирует среди населения Татарстана в эпидемический сезон гриппа и ОРВИ. Симптомы, вызванные заболеванием, практически не отличаются от других ОРВИ.

Защититься от метапневмовируса могут помочь меры профилактики, среди которых регулярное мытье рук с мылом, избегание контактов с заболевшими, частая уборка и дезинфекция помещений, регулярное проветривание.

В пресс-службе Роспотребнадзора также рассказали, что в 2024 году заболеваемость коклюшем снизилась на 30,5%.

Диана Соловьёва