СВР: ЕС намерен «любой ценой» вернуть Грузию на путь демократии и евроинтеграции

Евросоюз намерен «любой ценой» вернуть Грузию на путь демократии и евроинтеграции. Об этом в четверг заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. По данным СВР, ЕС принял решение в работе с грузинскими политиками и обществом переходить «от либеральных обещаний к политическому давлению».

«По поступающим в СВР данным, руководство Евросоюза нацелено любой ценой "вернуть Грузию на путь демократии и евроинтеграции",— заявили в пресс-бюро.— Брюссельская евробюрократия не может допустить потери этого "важного оплота западного влияния в Закавказье"» (цитата по «РИА Новости»).

В ведомстве также утверждают, что ЕС принял решение «в работе с грузинскими политиками и обществом переходить от уже недействующих либеральных обещаний к политическому давлению».

«В отдельное направление работы выделено "формирование антивластных настроений у наиболее динамичной части местной молодежи" — блогеров, журналистов, специалистов в области информационных технологий, а также их коллег из числа российских релокантов»,— говорится в сообщении ведомства. В качестве примера реализации программы СВР приводит программу ЕС Georgian Youth for Europe, в рамках которой молодым грузинам будут предлагаться гранты в размере до €50 тыс. на реализацию «прогрессивных» проектов. «Главный критерий выделения средств — лояльность авторов Западу»,— подчеркивают в пресс-бюро.

Подробнее об отношениях ЕС и Грузии — в материале «Грузию отгораживают от Европы».

Анастасия Домбицкая