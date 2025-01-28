Грузию отгораживают от Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 29 января будет решать вопрос о признании или непризнании полномочий грузинской делегации. Эту тему подняли по требованию грузинской оппозиции, которая не согласилась с итогами парламентских выборов 26 октября прошлого года и теперь бойкотирует работу законодательного органа нового созыва. Все более активно критикуют Тбилиси и в структурах Евросоюза. Накануне министры иностранных дел стран ЕС отменили безвизовый режим для обладателей грузинских дипломатических паспортов. При этом в ходе обсуждения звучали и более радикальные идеи — например, вернуть визы для всех граждан Грузии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плакат с надписью «Мы — Европа» на улице Тбилиси

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Плакат с надписью «Мы — Европа» на улице Тбилиси

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В среду на голосование Парламентской ассамблеи Совета Европы будет вынесен вопрос о непризнании полномочий грузинской делегации. Дебаты по теме уже состоялись в понедельник. Так, лидер Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) Юлиан Булай представил ПАСЕ доклад о выборах в Грузии, который был опубликован в ноябре прошлого года. Депутат заявил, что выявленные нарушения «существенно подорвали справедливость избирательного процесса и доверие к его результатам». Кроме того, он назвал тревожными события после выборов — разгоны митингов и решение Тбилиси о приостановке евроинтеграции.

Ситуация в Грузии обсуждалась на днях и на другой европейской площадке — на заседании Совета глав МИДов стран ЕС, которое состоялось в понедельник.

В результате дебатов было принято решение отменить соглашение 2010 года между Тбилиси и Брюсселем по безвизовым поездкам обладателей дипломатических паспортов.

Решение касается членов государственных, правительственных и региональных делегаций, направляющихся в ЕС по делам. Для кратких частных поездок в туристических целях те же официальные лица могут воспользоваться обычными общегражданскими паспортами: безвизовый режим для грузинских граждан сохраняется.

Причиной такого шага в документе названо одобрение в прошлом году грузинским парламентом закона о прозрачности иностранного влияния (так называемого «закона об иноагентах»), а также закона о защите семейных ценностей и несовершеннолетних.

В Брюсселе считают, что эти законы нарушают фундаментальные права меньшинств, противоречат обязательствам о недопустимости дискриминации в любой форме, а также ограничивают в их деятельности неправительственные организации и гражданское общество в целом.

Такая мотивировка не понравилась бывшему президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая, несмотря на истечение полномочий в конце декабря, по-прежнему считает себя «единственно законным президентом Грузии». «Эти законы уже прошлое. ЕС должен реагировать на фальсификацию выборов, разгон демонстраций и наличие в стране 53 политзаключенных»,— написала Саломе Зурабишвили в социальных сетях. Однако, в целом оппозиция приветствовала такую ограничительную меру.

А вот министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили не без раздражения сказала журналистам, что решение Евросоюза «не направлено на оздоровление отношений между Грузией и ЕС».

Глава правительства Ираклий Кобахидзе демонстрировал спокойствие. «Это всего лишь техническое решение»,— отметил он в беседе с журналистами.

При этом спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили намекнул, что Тбилиси может принять ответные меры, то есть ввести аналогичные требования для обладателей дипломатических паспортов стран ЕС. Напомним, что с момента обретения независимости в 1992 году Грузия проводила политику «одностороннего безвизового режима» для обычных граждан, а также официальных лиц ЕС и США.

Экс-министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили, занимавший этот пост в 1995–2003 годах, сказал «Ъ», что официальные лица «просто будут получать визы, как это и было раньше, до введения безвизового режима и подписания соглашения 2010 года». «На самом деле такими вещами занимается служба протокола. Это не очень большой дискомфорт, хотя и неприятно»,— сказал дипломат.

Впрочем, другие эксперты обращают внимание на политическое значение демарша ЕС. «Европейский союз пытается не задеть простых граждан Грузии, но посылает властям четкий сигнал»,— сказал «Ъ» бывший госминистр по примирению и гражданскому равноправию (2012–2016 годы) Паата Закареишвили. По его словам, «ЕС больше заботится о соблюдении грузинской конституции, чем “Грузинская мечта”». Собеседник «Ъ» пояснил, что имеет в виду ст. 78 основного закона, обязывающую «конституционные органы власти делать все для интеграции Грузии в ЕС и НАТО». «Европейцы наказывают не народ, а элиту, отказывающуюся от собственной конституции»,— резюмировал Паата Закареишвили.

В ходе заседания в Брюсселе некоторые министры требовали принятия еще более жестких мер. Например, Эстония настаивает на полной отмене безвизового режима для всех граждан Грузии. Но столь радикальное требование не нашло поддержки. Во всяком случае, пока.

Георгий Двали, Тбилиси