Защита дочери экс-мэра Самары опровергла сообщения о просьбе выпустить ее по УДО

Осужденная за вымогательство Людмила Тархова, дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова, не подавала ходатайство об условно-досрочном освобождении. Появившиеся в СМИ сообщения о том, что она просила об УДО, чтобы оформить опеку над внуком, оказались фейком. Об этом «Ъ-Волга» сообщил адвокат Андрей Карномазов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

«Нет, время не пришло, никто ничего не просит»,— уточнил собеседник издания.

В декабре 2022 года Людмила Тархова получила семь лет колонии за то, что вымогала 200 млн руб. у зампреда Самарской губернской думы Александра Милеева за неразглашение компрометирующих его сведений (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). В конце января стало известно о том, что родители осужденной, Виктор и Наталья Тарховы, пропали без вести. 3 февраля было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В преступлении заподозрили внучку погибших и дочь Людмилы Тарховой Екатерину. Ее задержали и арестовали. Она не дает показаний.

Тела погибших не найдены. Но следы крови и частицы кровеносных сосудов погибших найдены в их квартире. При этом их жилье после исчезновения бывшего чиновника и его супруги было обработано щелочью. А в съемной квартире обвиняемой обнаружили паспорта Виктора и Натальи Тарховых, химические средства и тару для уничтожения следов преступления.

Имущество пропавших, а также иномарка Натальи Тарховой было распродано. Следствие обнаружило видео, на котором обвиняемая выносит из квартиры экс-мэра Самары бочку для отходов. Соседи часто видели Катерину Тархову после исчезновения ее дедушки и бабушки выходящей из квартиры родственников с черными мешками для мусора. Останки погибших ищут на полигоне ТБО.

Людмила Тархова признана потерпевшей по делу об убийстве ее отца и матери. По словам адвоката Андрея Карномазова, она до сих пор верит, что ее родители живы. У Екатерины Тарховой остался шестилетний сын. Он помещен в соцчреждение.

Георгий Портнов