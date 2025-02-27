Конгрессмен-республиканец добивается выпуска купюры $250 с Дональдом Трампом

Конгрессмен-республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон предложил выпустить купюру номиналом $250, поместив на нее портрет президента США Дональда Трампа. «Байденфляция разрушила экономику, заставив американские семьи носить с собой больше наличных»,— объяснил он необходимость выпуска купюры большого номинала. Размещение портрета господина Трампа на ней конгрессмен объяснил просто: «Самая ценная купюра — самому ценному президенту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джо Уилсон Фото: Mark Schiefelbein / AP Фото: @RepJoeWilson Следующая фотография 1 / 2 Джо Уилсон Фото: Mark Schiefelbein / AP Фото: @RepJoeWilson

Сейчас самой крупной по номиналу купюрой США является $100. Ранее в стране выпускались банкноты номиналом до $10 тыс.

Ранее некоторые конгрессмены предлагали сделать день рождения Дональда Трампа национальным праздником, разрешить ему баллотироваться на третий срок или выбить его портрет на горе Рашмор рядом с изображениями четырех американских президентов.

Технически предложение конгрессмена Уилсона противозаконно. Еще в 1866 году по инициативе Конгресса был принят закон, запрещающий изображать на купюрах и монетах живущих ныне людей. Впрочем, в настоящее время сторонники господина Трампа имеют большинство в обеих палатах, что теоретически позволяет это правило отменить.

В честь кого названа гора Рашмор — в материале «Ъ» «Рашмор — человек и гора».

Яна Рождественская