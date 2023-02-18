Рашмор — человек и гора

О монументе на горе Рашмор — выбитых в скале портретах четырех президентов США — известно много. Образ этой горы узнаваем во всем мире. В отличие от человека, который дал ей свое имя.

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Фото: Morry Gash / AP Вид на гору Рашмор

Фото: Morry Gash / AP

Ирония судьбы и стечение обстоятельств

Гора Рашмор высотой около 1700 м, часть массива Блэк-Хиллз в Южной Дакоте, прославилась, когда в 1930-е годы в ней высекли огромные изображения четырех американских президентов. Этот образ был многократно растиражирован массовой культурой.

Чего не скажешь о Чарльзе Рашморе, в честь которого она названа. Основной источник сведений о его жизни — небольшой некролог в газете The New York Times от 31 октября 1931 года. Из него можно узнать, что Чарльз Рашмор был уважаемым в определенных кругах юристом и специалистом по банковским и кредитным инструментам.

Он родился в Нью-Йорке в 1857 году. Окончив Городской колледж Нью-Йорка (сейчас это Городской университет Нью-Йорка), стал работать юристом. К 1890 году Рашмор уже был партнером юридической фирмы Fullerton & Rushmore. Позже он долгие годы был старшим партнером в юридической фирме Rushmore, Bisbee & Stern, а в 1906 году его чуть было не сделали членом Верховного суда США. Умер Рашмор в 1931 году в своей квартире в нью-йоркском отеле с громким названием «Готэм».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочие очищают каменное лицо Томаса Джефферсона

Фото: Charlie Riedel / AP Рабочие очищают каменное лицо Томаса Джефферсона

Фото: Charlie Riedel / AP

Почему в честь такого крайне незначительного и, кажется, не оставившего ни малейшего следа в истории человека назвали гору, ставшую известной во всем мире,— большая загадка. Возможно, что все это — результат шутки и стечения обстоятельств.

Известно, что еще в молодости Чарльз Рашмор оказался в районе Блэк-Хиллз как представитель юридической фирмы для проверки документов собственности на один из местных рудников. Некоторые источники сообщают, что впоследствии он приезжал сюда отдыхать и охотиться. По поводу же названия горы говорят, что однажды — то ли во время деловой поездки, то ли в очередной приезд для отдыха — Рашмор спросил местного жителя, как называется эта гора.

Тот ответил, что у нее нет названия (что оказалось полуправдой, название было, но индейское — Шесть Старейшин), и пошутил: «Можете назвать ее в честь себя». Название закрепилось.

Официально же его утвердили в 1930 году, то есть уже после начала работ над монументом. Решение о создании огромного монумента с лицами четырех американских президентов — Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта — было принято в 1927 году тогдашним президентом Калвином Кулиджем. Он выделил на это $250 тыс. из федеральных фондов, в общей сложности проект стоил $1 млн.

Чарльз Рашмор, видимо чувствуя свою причастность к этой горе, пожертвовал на создание монумента $5 тыс., что, как позже уверяли его наследники, стало одним из крупнейших на тот момент частных пожертвований. Рашмора даже пригласили на церемонию закладки памятника, но он, будучи уже весьма пожилым человеком с плохим здоровьем, приехать не смог.

От Шести Старейшин к четырем президентам

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скульптор Гутзон Борглум (в центре) на открытии памятника на горе Рашмор

Фото: AP Скульптор Гутзон Борглум (в центре) на открытии памятника на горе Рашмор

Фото: AP

Кампанию за создание монумента начал за несколько лет до этого местный историк Доан Робинсон. К моменту начала работы над монументом горы Блэк-Хиллз уже стали популярным туристическим местом — ездил туда не только Чарльз Рашмор. Местные власти предлагали туристам новые живописные маршруты, и строительство монумента частично было вписано в эту идею туристического развития. Как раз незадолго до этого в Джорджии в скале на горе Стоун-Маунтин был выбит монумент, посвященный героям Конфедерации во время Гражданской войны. Доан Робинсон считал, что Южной Дакоте нужен подобный, только масштабнее.

Правда, Робинсон думал о том, чтобы запечатлеть скорее таких героев, как, с одной стороны, Мериуэзер Льюис и Уильям Кларк, в начале XIX века совершивших экспедицию к Тихому океану через всю территорию нынешних Соединенных Штатов, а с другой — вождя лакота-сиу Красное Облако, по имени которого известна война между индейцами и американскими войсками в 1860-е годы.

Но в итоге увековечить решили и без того знаменитых американских президентов. Работу над монументом возглавлял довольно известный в то время скульптор Гутзон Борглум — ранее он также работал над монументом южанам на Стоун-Маунтин. Правда, тот проект Борглума закончился грандиозным скандалом с заказчиками. Те обвинили его в неправомерном распоряжении средствами и эгоизме, а он в итоге уничтожил проект монумента и уехал из Джорджии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гутзон Борглум во время работ над каменным портретом Теодора Рузвельта

Фото: / AP, / AP Гутзон Борглум во время работ над каменным портретом Теодора Рузвельта

Фото: / AP, / AP

Считается, что именно Борглум самостоятельно решил, какие именно президенты будут им увековечены. Джордж Вашингтон как герой Войны за независимость и первый президент. Томас Джефферсон, при котором территория государства удвоилась. Авраам Линкольн, который, по замыслу скульптора, боролся за сохранение нации во время Гражданской войны. И Теодор Рузвельт — за экономическое развитие (или, как говорили злые языки, за то, что был лично знаком со скульптором).

Впоследствии предлагалось добавить туда скульптуры других президентов — от Джона Кеннеди до Рональда Рейгана.

Экс-президент США Дональд Трамп тоже неоднократно говорил о своем портрете на Рашморе. В шутку, кажется, но с господином Трампом никогда нельзя быть ни в чем уверенным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп не раз заговаривал о том, чтобы и его портрет оказался на Рашморе

Фото: Tom Brenner / Reuters Дональд Трамп не раз заговаривал о том, чтобы и его портрет оказался на Рашморе

Фото: Tom Brenner / Reuters

По первоначальному плану Борглума монумент должен был изображать президентов по пояс. Но выделенных на скульптуры средств хватило только на лица. В создании комплекса участвовало около 400 рабочих. Сначала части скал взрывали динамитом, чтобы удалить лишнее. Всего таким образом было удалено около 400 тыс. тонн горной породы. Изначально предполагалась немного другая композиция. Томас Джефферсон должен был находиться рядом с Джорджем Вашингтоном. Но в итоге в этой части скалу не слишком удачно взорвали — и Джефферсона высекли перед первым президентом США, а не рядом с ним.

Создание 18-метровых скульптур длилось 14 лет. Завершал работу уже сын Борглума — Линкольн. Гутзон Борглум умер в марте 1941 года, примерно за полгода до открытия памятника.

Гора-мем

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Президенты 21-го века», Ник Уокер, 2012 год. Художник заменил головы президентов на головы актрисы Линдси Лохан, певицы Бритни Спирс и светских львиц Николь Ричи и Пэрис Хилтон

Фото: Joel Ryan / AP «Президенты 21-го века», Ник Уокер, 2012 год. Художник заменил головы президентов на головы актрисы Линдси Лохан, певицы Бритни Спирс и светских львиц Николь Ричи и Пэрис Хилтон

Фото: Joel Ryan / AP

Монумент на горе Рашмор действительно прибавил ей популярности. А вскоре он стал настоящим мемом, появляясь в самых разных произведениях массовой культуры — от комиксов до фильмов. На фоне монумента происходит погоня в знаменитом шпионском триллере «К северу через северо-запад» Альфреда Хичкока. Во многих фильмах, например в боевике «Миротворец» 1997 года, монумент на горе Рашмор взрывают или уничтожают еще каким-то образом. В своем оригинальном или измененном виде монумент появляется в супергеройском фильме «Супермен-2», приключенческом фильме «Сокровище нации: Книга тайн», мультфильмах «Симпсоны» (там изображение семьи Симпсон заменяет американских президентов), «Кураж — трусливый пес», манге «Наруто» и многих других фильмах, сериалах и комиксах.

Впрочем, это не значит, что мемориал на горе Рашмор принимается всеми. Многое в его истории как минимум неполиткорректно. Со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями.

Начать с того, что он был создан на землях индейцев народа лакота, более того, в священном для них месте. В 1868 году они договорились с американскими властями об исключительных правах на территорию Блэк-Хиллз. Но вскоре в горах было найдено золото — и договор был нарушен. Блэк-Хиллз стал местом притяжения старателей и авантюристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создание монумента на горе Рашмор вызвало недовольство и протесты среди индейцев. Памятник находится на священной для них земле

Фото: AP Создание монумента на горе Рашмор вызвало недовольство и протесты среди индейцев. Памятник находится на священной для них земле

Фото: AP

Уже в 1920-е индейцы лакота подали в суд против правительства США, тяжба затянулась на несколько десятилетий. В 1980 году Верховный суд США постановил, что земля и правда была украдена, предложив индейцам компенсацию $100 млн. Лакота отказались, заявив, что эта земля никогда не продавалась и не будет продаваться. Индейцы лакота и другие до сих пор регулярно проводят акции протеста у горы Рашмор. В частности, такая акция прошла там в 2020 году во время визита Дональда Трампа.

Критику вызывает и личность скульптора. Про Гутзона Борглума известно, что при создании монумента южанам в Джорджии он сотрудничал с местными членами Ку-Клукс-Клана, которые жертвовали деньги на памятник. Как говорят, и сам Гутзон Борглум неоднократно высказывал симпатии идеям о превосходстве белых.

Периодически возникают споры и по поводу «набора» президентов. Кто-то вспоминает, что Вашингтон был рабовладельцем, Линкольн довел страну до гражданской войны, а президентство Теодора Рузвельта — эпоха американской экспансии в регионе и мире и поддержки одиозных режимов Латинской Америки.

Так что меньше всего вопросов и нареканий вызывает название горы. Уж слишком безвредным выглядит сам Чарльз Рашмор и слишком анекдотичными — обстоятельства того, как он обессмертил свое имя.

Яна Рождественская