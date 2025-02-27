Покусанный собаками в Сочи мальчик находится в тяжелом состоянии

Ребенок, которого покусали две собаки породы хаски в Сочи, находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ребенок в тяжелом состоянии, прооперирован, прогнозы неблагоприятные»,— цитирует агентство неназванного собеседника.

«Ъ-Кубань» писал, что напавших на ребенка собак усыпили. Из желудков животных изъяли откушенные щеки пострадавшего.

Нападение произошло утром накануне, 26 февраля. Две собаки породы хаски набросились на девятилетнего мальчика. Хозяина собак нашли. Возбуждено и расследуется уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Самого ребенка экстренно доставили в Краснодар.

Вячеслав Рыжков