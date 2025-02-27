Статус новых регионов и переговоры в Стамбуле. Главное из заявлений Пескова
Сегодня на пресс-колле Дмитрию Пескову задавали вопросы о влиянии заявлений Трампа на ход переговоров по Украине, возможном сотрудничестве США и России в Арктике и вероятных американских пошлинах на товары из ЕС. «Ъ» публикует основные тезисы.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Работа Владимира Путина в Кремле:
- Серия встреч, большинство непубличные.
- Участие в коллегии ФСБ с выступлением.
Встреча России и США в Стамбуле:
- Экспертный уровень, продолжение договоренностей из Эр-Рияда и звонка президентов.
- Результаты переговоров будут сообщены позже.
Заявление Дональда Трампа о возвращении Украине потерянных территорий:
- Территории РФ, закрепленные в Конституции, — неотъемлемая часть страны, это не обсуждается.
Приговор Милораду Додику в Сараево:
- Кремль осуждает решение, считает его политически мотивированным и угрожающим стабильности в регионе.
- Действия высокого представителя Кристиана Шмидта нелегитимны.
Влияние заявлений Трампа о территориях на переговоры по Украине:
- Трамп готов слушать других, что отличает его от предыдущей администрации.
- Проблема сложная, но при наличии политической воли возможно продвижение.
Возможное сотрудничество РФ и США в Арктике:
- В Эр-Рияде обсуждалось потенциальное сотрудничество, но конкретных переговоров нет.
- Позиция США: сначала урегулирование, потом экономика.
Возможные пошлины Дональда Трампа на товары ЕС:
- РФ имеет минимальный товарооборот с США, поэтому пошлины не окажут прямого влияния.
- РФ ориентируется на дружественные страны (БРИКС и др.), избегая торговых войн.