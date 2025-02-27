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Коммерсантъ FM
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Статус новых регионов и переговоры в Стамбуле. Главное из заявлений Пескова

Сегодня на пресс-колле Дмитрию Пескову задавали вопросы о влиянии заявлений Трампа на ход переговоров по Украине, возможном сотрудничестве США и России в Арктике и вероятных американских пошлинах на товары из ЕС. «Ъ» публикует основные тезисы.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Работа Владимира Путина в Кремле:

  • Серия встреч, большинство непубличные.
  • Участие в коллегии ФСБ с выступлением.

Встреча России и США в Стамбуле:

  • Экспертный уровень, продолжение договоренностей из Эр-Рияда и звонка президентов.
  • Результаты переговоров будут сообщены позже.

Заявление Дональда Трампа о возвращении Украине потерянных территорий:

  • Территории РФ, закрепленные в Конституции, — неотъемлемая часть страны, это не обсуждается.

Приговор Милораду Додику в Сараево:

  • Кремль осуждает решение, считает его политически мотивированным и угрожающим стабильности в регионе.
  • Действия высокого представителя Кристиана Шмидта нелегитимны.

Влияние заявлений Трампа о территориях на переговоры по Украине:

  • Трамп готов слушать других, что отличает его от предыдущей администрации.
  • Проблема сложная, но при наличии политической воли возможно продвижение.

Возможное сотрудничество РФ и США в Арктике:

  • В Эр-Рияде обсуждалось потенциальное сотрудничество, но конкретных переговоров нет.
  • Позиция США: сначала урегулирование, потом экономика.

Возможные пошлины Дональда Трампа на товары ЕС:

  • РФ имеет минимальный товарооборот с США, поэтому пошлины не окажут прямого влияния.
  • РФ ориентируется на дружественные страны (БРИКС и др.), избегая торговых войн.

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