Статус новых регионов и переговоры в Стамбуле. Главное из заявлений Пескова

Сегодня на пресс-колле Дмитрию Пескову задавали вопросы о влиянии заявлений Трампа на ход переговоров по Украине, возможном сотрудничестве США и России в Арктике и вероятных американских пошлинах на товары из ЕС. «Ъ» публикует основные тезисы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Работа Владимира Путина в Кремле:

Серия встреч, большинство непубличные.

Участие в коллегии ФСБ с выступлением.

Встреча России и США в Стамбуле:

Экспертный уровень, продолжение договоренностей из Эр-Рияда и звонка президентов.

Результаты переговоров будут сообщены позже.

Заявление Дональда Трампа о возвращении Украине потерянных территорий:

Территории РФ, закрепленные в Конституции, — неотъемлемая часть страны, это не обсуждается.

Приговор Милораду Додику в Сараево:

Кремль осуждает решение, считает его политически мотивированным и угрожающим стабильности в регионе.

Действия высокого представителя Кристиана Шмидта нелегитимны.

Влияние заявлений Трампа о территориях на переговоры по Украине:

Трамп готов слушать других, что отличает его от предыдущей администрации.

Проблема сложная, но при наличии политической воли возможно продвижение.

Возможное сотрудничество РФ и США в Арктике:

В Эр-Рияде обсуждалось потенциальное сотрудничество, но конкретных переговоров нет.

Позиция США: сначала урегулирование, потом экономика.

Возможные пошлины Дональда Трампа на товары ЕС: