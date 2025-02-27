Чистая прибыль Сбербанка достигла 1,58 трлн рублей в 2024 году

По итогам 2024 года чистая прибыль Сбербанка (MOEX: SBER) по МСФО обновила рекорд, увеличившись до 1,58 трлн руб. Относительно 2023 года показатель вырос на 4,8%. Рентабельность капитала за год составила 24%, следует из отчетности банка. Прибыль на акцию увеличилась до 72,03 руб. с 69,1 руб.

Число активных клиентов выросло за год на 1,4 млн человек, до 199,9 млн человек. Количество корпоративных клиентов увеличилось более чем на 150 тыс. и достигло отметки в 3,3 млн компаний. Кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился на 19% за год, превысив 27,7 трлн руб. Розничный кредитный портфель составил 18,1 трлн руб., увеличившись на 12,7% за год. Ипотечный портфель вырос на 9,6% за год, до 11,1 трлн руб. Портфель потребкредитов прибавил 2% по итогам года, до 4 трлн руб.

«В начале года мы поставили перед собой амбициозные финансовые цели и, несмотря на существенные изменения внешних условий, все они были выполнены»,— прокомментировал итоги года глава Сбербанка Герман Греф.

Чистая прибыль Сбербанка за 2023 год составила 1,508 трлн руб., что стало самым высоким показателем в истории кредитной организации. Результат на 21% превзошел рекорд докризисного 2021 года, когда банк заработал 1,246 трлн руб. чистой прибыли. По РСБУ прибыль Сбербанка в 2024 году выросла на 4,5% за год и составила 1,56 трлн руб.

О прибыли российских банков по итогам года — в материале «Ъ» «В 2024 году банки заработали рекордную прибыль».