На оборудование для колледжа в Башкирии направят до 90 млн рублей

Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства на аукционе 17 марта выберет поставщика оборудования для оснащения образовательно-производственного центра, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 90,5 млн руб., он будет оплачен за счет федерального гранта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Закупка проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Оборудование для зон измерений, информационных технологий и слесарных работ необходимо поставить в течение 14 календарных дней с момента поступления заявки от заказчика. Подрядчик должен дать годовую гарантию на товар.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Уфимский колледж радиоэлектроники, коммуникаций и безопасности планирует выбрать поставщика компьютеров для оснащения «Центра цифрового образования Республики Башкортостан». Начальная цена контракта составляет 31,3 млн руб., он будет оплачен за счет федерального гранта в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Майя Иванова