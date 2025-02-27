На оборудование для колледжа в Башкирии направят до 90 млн рублей
Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства на аукционе 17 марта выберет поставщика оборудования для оснащения образовательно-производственного центра, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 90,5 млн руб., он будет оплачен за счет федерального гранта.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
Закупка проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Оборудование для зон измерений, информационных технологий и слесарных работ необходимо поставить в течение 14 календарных дней с момента поступления заявки от заказчика. Подрядчик должен дать годовую гарантию на товар.
Как сообщал «Ъ-Уфа», Уфимский колледж радиоэлектроники, коммуникаций и безопасности планирует выбрать поставщика компьютеров для оснащения «Центра цифрового образования Республики Башкортостан». Начальная цена контракта составляет 31,3 млн руб., он будет оплачен за счет федерального гранта в рамках федерального проекта «Профессионалитет».