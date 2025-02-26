Для Центра цифрового образования Башкирии закажут компьютеры за 31 млн рублей

Уфимский колледж радиоэлектроники, коммуникаций и безопасности на аукционе 10 марта выберет поставщика компьютеров для оснащения «Центра цифрового образования Республики Башкортостан». Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 31,3 млн руб., он будет оплачен за счет федерального гранта. Закупка проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» госпрограммы Российской Федерации «Развитие образования».

Техника должна быть поставлена в течение 14 календарных дней с момента поступления заявки от заказчика. Требуются, в том числе, 65 компьютеров для учеников и пять — для учителей, пять многофункциональных устройств (копировальный аппарат, сканер, принтер), три ноутбука.

На технику должна быть установлена годовая гарантия.

Майя Иванова