Верховный суд: клиент может заработать на курсовой ошибке банка

Верховный суд РФ (ВС) не позволил банку списать со счета компании деньги, заработанные на обмене валют по ошибочному курсу. Экономколлегия ВС не увидела злоупотребления правом со стороны клиента, распространив и на предпринимателей позицию, высказанную ранее в пользу граждан (см. «Ъ» от 8 мая 2024 года).

27 февраля и 11 марта 2022 года клиент Т-Банка ООО «Оптимум Интент» совершил 141 валютно-обменную операцию, заработав на этом $313,8 тыс. Банк сообщил о сбое и ошибке в системе и 25 марта списал со счета клиента эту сумму, объяснив это корректировкой. «Оптимум Интент» посчитал это незаконным и потребовал вернуть средства. Арбитражный суд Москвы отклонил иск, сочтя действия клиента, совершившего более сотни операций по конвертации валюты, недобросовестными и не имеющими «явного экономического смысла». Апелляция же признала недопустимым одностороннее списание средств банком и встала на сторону «Оптимум Интента». Однако в кассации снова выиграл банк.

Компания подала жалобу в ВС, настаивая, что с его стороны не было недобросовестных действий, а недополучение прибыли банком входит в его предпринимательские риски. Дело передали в экономколлегию, которая поддержала клиента, оставив в силе решение апелляции. Как следует из определения ВС, суды, увидевшие в действиях «Оптимум Интента» злоупотребление, не пояснили, в чем конкретно оно заключалось, не объяснили, как клиент мог «распознать наличие какой-либо ошибки» и почему он должен был отказаться от совершения сделок. Более того, отсутствуют доказательства технического сбоя, ведь сам банк в суде говорил об ошибке сотрудника при установлении курса. А списывать денежные средства в одностороннем порядке, подчеркнул ВС, кредитная организация в такой ситуации не могла.

Позиция экономколлегии, говорили «Ъ» юристы, позволит пересмотреть и другие подобные дела, ведь воспользоваться ошибочным курсом валют успели сотни клиентов, часть из которых решилась защищать свои права в судах.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Доходы сбились с курса».

Ян Назаренко