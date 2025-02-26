МОК временно признал World Boxing управляющей боксом организацией

Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал World Boxing (WB) в качестве международной организации, управляющей боксом на мировом уровне. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amlan Chakraborty / Reuters Фото: Amlan Chakraborty / Reuters

Согласно сообщению, WB соответствует ряду критериев, необходимых для признания. В частности, 58% боксеров, удостоенных медалей на летних Олимпийских играх 2024 года, являются членами World Boxing. Отмечается, что организация состоит из 78 национальных федераций.

World Boxing была создана в 2023 году в ответ на разрыв отношений между Международным олимпийским комитетом и Международной боксерской ассоциацией (IBA). Осенью 2022 года IBA сняла запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях вопреки рекомендациям МОК. В конце прошлого года президент IBA, россиянин Умар Кремлев заявил ТАСС, что WB не имеет глобальной поддержки и не является легитимной.

В прошлом году WB объявила о проведении первого в своей истории чемпионата мира. Он состоится в Ливерпуле в сентябре 2025 года.

Подробнее о World Boxing — в материале «Ъ» «Структуры высокой культуры бития».