Суд БиГ приговорил президента Республики Сербской Додика к году тюрьмы

Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик приговорен судом Боснии и Герцеговины (БиГ) к году тюремного заключения и шести годам запрета на занятие политической деятельностью. Лидера боснийских сербов обвинили в игнорировании решений высокого представителя мирового сообщества Кристиана Шмидта, который выполняет в республике функции внешнего управляющего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милорад Додик

Фото: Amel Emric / Reuters Милорад Додик

Фото: Amel Emric / Reuters

Сам господин Додик не присутствовал на суде. «Повода для беспокойства нет, я научился справляться с более сложными вещами... Мне важно, что вы здесь и поддерживаете меня»,— прокомментировал господин Додик на митинге в столице Республики Сербской Баня-Луке (цитата по Dnevni Avaz).

Руководство РС ранее грозило, что объявит независимость, если приговор будет обвинительным. До этого в США заявляли, что действия Милорада Додика представляют угрозу самой Республике Сербской, Боснии и всему Балканскому полуострову. Президент Сербии Александр Вучич 17 февраля прокомментировал судебный процесс и выразил надежду, что Босния не станет принимать решений, которые бы представляли угрозу стабильности региона.

Подробнее о деле господина Додика — в материале «Ъ».