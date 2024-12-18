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Мухаметшин о реформе МСУ: это может оставить сельчан на произвол судьбы

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что реформа местного самоуправления (МСУ) может привести к тому, что жители сельских поселений останутся «на произвол судьбы». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин

Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фарид Мухаметшин назвал позитивным факт того, что рассмотрение муниципальной реформы было перенесено. По его мнению, в Татарстане нет лучшего варианта организации власти, чем тот, который действует сейчас.

«В республике 933,9 тысячи человек проживает в сельской местности, численность сельчан сокращается, по возрасту сельское население стареет. А если еще и сельсоветы уйдут, это означает оставить сельчан на произвол судьбы, ведь местное самоуправление — власть, самая близкая к людям»,— заявил председатель Госсовета Татарстана.

Фарид Мухаметшин сообщил, что республика и дальше будет защищать интересы сельского населения, и многие субъекты поддержали эту инициативу.

Ранее стало известно, что рассмотрение проекта реформы МСУ перенесли на 2025 год. В конце ноября сообщалось, что Госсовет Татарстана обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину по вопросу муниципальной реформы.

Диана Соловьёва

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