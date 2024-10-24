В Тюменской области планируют закупку пожарной техники на 78 млн рублей

На территории Тюменской области в период действия пожароопасного сезона в 2024 году произошло около 370 ландшафтных пожаров. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, это почти в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Площадь, пройденная огнем, снизилась в пять раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Для оперативного тушения пожаров нами были предусмотрены денежные средства и законтрактован вертолет, который находился на дежурстве. Пожароопасный сезон 2024 года у нас прошел относительно спокойно»,— рассказал замдиректора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Горин, отметив, что в регионе создаются минерализованные полосы.

По данным правительства области, планируется покупка пожарной техники на сумму более 78 млн руб. Отмечается, что с 2025 года начнется развитие противопожарной службы в Тобольском районе.

14 октября на территории Тюменской области завершился пожароопасный сезон. Особый противопожарный режим в регионе действовал с 5 апреля по 15 августа. Жителям региона было запрещено посещать леса — этот запрет был снят в конце июня. Всего для борьбы с лесными пожарами в регионе были подготовлены более 2,7 тыс. человек и свыше 1,2 тыс. единиц техники.

Полина Хабарова