Ярославский суд приостановил дело о банкротстве Блиновского из-за участия в СВО

Участие Алексея Блиновского в СВО стало причиной приостановки ярославским судом производства по делу о признании его банкротом как индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Блиновского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Блиновский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Блиновский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что иск о признании предпринимателя банкротом подало ПАО «Сбербанк России» в Арбитражный суд Ярославской области летом 2024 года. В феврале суд решил приостановить производство по делу.

Как пояснила адвокат, она ходатайствовала о приостановке в связи с нахождением Алексея Блиновского в зоне СВО. Ранее суд запрашивал подтверждение этой информации.

«Всю информацию подтвердили в Министерстве обороны РФ. С учетом того, что контракт будет автоматически продлеваться до момента окончания специальной военной операции, после того как он вернется, будет рассматриваться вопрос о возобновлении»,— цитирует ТАСС адвоката.