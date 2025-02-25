Ярославский суд приостановил рассмотрение дела Алексея Блиновского

Арбитражный суд Ярославской области приостановил производство по делу о признании банкротом Алексея Блиновского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Блиновский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Блиновский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, что в 2023 году Алексею Блиновскому, как и его жене, предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Иск ПАО «Сбербанк России» о признании индивидуального предпринимателя банкротом поступил в Арбитражный суд Ярославской области 27 июня 2024 года. Неоднократно судебные заседания откладывались, а состоявшиеся проходили в закрытом режиме. Сообщалось также, что Блиновский находится в зоне СВО, подтверждения этому запрашивал суд.

В последнем опубликованном определении суда от 30 января сообщается о ходатайстве Алексея Блиновского о приостановлении производства по делу.

«Суд постановил приостановить производство по делу. Решение принято в закрытом заседании»,— цитирует информагентство источника информации.

Алла Чижова