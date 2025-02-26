Трамп показал, как мог бы выглядеть восстановленный сектор Газа

Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео о том, как мог бы выглядеть сектор Газа после восстановления. В ролике указан 2025 год, видео сопровождается песней со словами «Газа Трампа».

Господин Трамп разместил ролик на странице в своей соцсети Truth Social. На кадрах разрушенные здания сменяются небоскребами, по улицам ездят дорогие машины, а у побережья стоят яхты со множеством отдыхающих. Также показана позолоченная статуя Дональда Трампа в полный рост. В песне, которая сопровождает видео, поется, что президент США «освободит» население анклава и в Газе больше не будет «туннелей и страха». В конце видео двое мужчин, похожих на господина Трампа и израильского премьера Биньямина Нетаньяху, отдыхают в шезлонгах у бассейна на фоне надписи «Газа Трампа».

В начале февраля Дональд Трамп заявил, что Израиль передаст США сектор Газа, а его жители будут переселены в «безопасные и красивые общины» — в Египет и Иорданию. Его план раскритиковали многие страны и организации. Глава Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт назвал переселение палестинцев из Газы «неприемлемым». Против переселения также высказались Испания и Египет.

Подробности — в материале «Ъ» «Газа не сразу строится».