Песков: Россия не обсуждала с КНР отправку миротворцев на Украину

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не обсуждала возможность привлечения миротворцев из КНР в зону российско-украинского конфликта после прекращения огня. The Economist писал, что США допускают вариант размещения на Украине бразильских и китайских миротворцев, поскольку участие незападных сил может способствовать установлению более прочного мира.

На вопрос журналистов, обсуждала ли Россия подобную возможность с Китаем, представитель Кремля ответил: «Нет». Других комментариев он не дал.

Размещение миротворцев после завершения огня на Украине обсуждается странами Европы, главным образом — Францией и Великобританией. МИД РФ отмечал, что при любом раскладе присутствие европейских войск на украинской территории — «шаг в сторону эскалации, а не деэскалации». Кремль выражал обеспокоенность этим вопросом, поскольку речь идет об отправке «воинских контингентов стран НАТО».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Много хорошего в направлении мира».

Лусине Баласян