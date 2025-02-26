Адмтехнадзор проверит граффити на бывшей поликлинике в Ярославле

В Ярославле неизвестные нанесли граффити на окна второго этажа бывшей первой поликлиники, расположенной по адресу Московский проспект, 43. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Граффити на окнах поликлиники

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Граффити на окнах поликлиники

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Надписи появились на четырех окнах. Когда это произошло и каким образом, пока неизвестно. Здание бывшей поликлиники в настоящее время выставлено на продажу за 96 млн руб. Оно является объектом культурного наследия местного значения «Здание детского Николаевского приюта».

«В ближайшее время должностными лицами Инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора будут осуществлены выезд, осмотр и фиксация нарушения»,— сообщили в инспекции и призвали сообщать в полицию о подобных фактах.

Ранее начальник Ярославского УМВД Алексей Школкин заявлял, что в Ярославле проблема нелегальных граффити стоит особенно остро, в то время как во многих других регионах ее нет. За последние 10 дней в областном центре от вандалов пострадали три трамвая: новый вагон, стоявший в депо, и два вагона, работающих на маршрутах.

Алла Чижова