В Ярославле возбудили уголовное дело из-за граффити на трамваях

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм» по факту порчи двух трамваев. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видео Олега Кузнецова Фото: Скриншот видео Олега Кузнецова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на трамвайной остановке на улице Свердлова неизвестный нанес граффити на боковые стекла двух трамваев, пока в транспорт заходили пассажиры. Моменты попали на записи видеокамер, автора граффити уже ищут.

По данным полиции, сумма ущерба составила 70 тыс. руб. «В настоящее время принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления»,— добавили в УМВД.

Ранее в Ярославле вандалы разрисовали новый трамвайный вагон, стоявший на территории депо. По данному факту полиция задержала трех уроженцев Липецка.

Алла Чижова