Вагон вогнали в краску

Ярославская полиция установила авторов граффити на новом трамвае в Ярославле. Ими оказались трое уроженцев Липецка 22-24 лет. Теперь им предстоит возместить нанесенный ущерб в размере 184 тыс. руб. и ответить перед законом по статье «Вандализм». Сейчас фигурантам дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разрисованный трамвай

Фото: Роман Душко, Telegram-канал Разрисованный трамвай

Фото: Роман Душко, Telegram-канал

Сотрудники управления уголовного розыска ярославского УМВД установили личности троих человек, которые в ночь на 16 февраля на территории трамвайного депо с помощью аэрозольной краски разрисовали новый вагон. Как сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале днем 16 февраля, охранники предприятия заметили вандалов, но догнать их не смогли. Было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разрисованный трамвай

Фото: Роман Душко, Telegram-канал Разрисованный трамвай

Фото: Роман Душко, Telegram-канал

Все трое задержанных являются уроженцами Липецка – двоим 22 года и третьему 24. Двух подозреваемых полиция задержала в Липецке, одного — в Ярославле. Один из задержанных живет и работает в Ярославле. Подозреваемые дали признательные показания и на камеру рассказали о своих действиях.

«Я с двумя своими друзьями перелез через забор на территорию депо и вот на этом месте разрисовал трамвай.

Никакой смысловой нагрузки в наших действиях не было. Никакого злого умысла не преследовали.

Раскрасили этот трамвай, и также в Ленинском районе на остановке трамвай, который стоял примерно 5-6 минут. С остатков баллончиков разрисовал фасад близлежащего здания»,— говорит задержанный на записи, опубликованной УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из задержанных

Фото: УМВД по Ярославской области Один из задержанных

Фото: УМВД по Ярославской области

Другой подозреваемый объясняет, что смысла у нанесенного на борт нового трамвая слова нет. «Нет значения. Просто выбрали слово»,— поясняет молодой человек.

Всем троим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поблагодарил полицию за оперативную работу и рассказал, что установить причастных помогли камеры видеонаблюдения.

«Всем троим предстоит возместить ущерб, который предварительно оценивается в 184 тыс. руб., и понести наказание, предусмотренное законом, включая уголовную ответственность»,— прокомментировал господин Евраев.

Руководитель «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог рассказал «Ъ-Ярославль», что вагон уже восстановлен и находится в резерве.

«По потребности он будет выходить в рейсы. Проблем из-за того, что вагон стоял в ожидании удаления надписей, нет, потому что у нас есть резервные вагоны. И сумму ущерба, которую мы насчитали, мы будем предъявлять в судебном порядке к вандалам»,— прокомментировал господин Пырлог.

После произошедшего на территории депо установят дополнительные камеры видеонаблюдения, улучшат освещение и усилят охрану.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что новые вагоны в Ярославль поставили в рамках концессионного соглашения по модернизации трамвайного движения. Всего таких трамваев будет 47. Запуск первых трамваев на обновленном участке в Дзержинском районе состоялся 15 февраля. На следующую ночь и произошел акт вандализма.

Алла Чижова