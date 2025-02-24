Вагон вогнали в краску
Авторами граффити на новом трамвае в Ярославле оказались жители Липецка
Ярославская полиция установила авторов граффити на новом трамвае в Ярославле. Ими оказались трое уроженцев Липецка 22-24 лет. Теперь им предстоит возместить нанесенный ущерб в размере 184 тыс. руб. и ответить перед законом по статье «Вандализм». Сейчас фигурантам дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Разрисованный трамвай
Фото: Роман Душко, Telegram-канал
Сотрудники управления уголовного розыска ярославского УМВД установили личности троих человек, которые в ночь на 16 февраля на территории трамвайного депо с помощью аэрозольной краски разрисовали новый вагон. Как сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале днем 16 февраля, охранники предприятия заметили вандалов, но догнать их не смогли. Было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».
Разрисованный трамвай
Фото: Роман Душко, Telegram-канал
Все трое задержанных являются уроженцами Липецка – двоим 22 года и третьему 24. Двух подозреваемых полиция задержала в Липецке, одного — в Ярославле. Один из задержанных живет и работает в Ярославле. Подозреваемые дали признательные показания и на камеру рассказали о своих действиях.
«Я с двумя своими друзьями перелез через забор на территорию депо и вот на этом месте разрисовал трамвай.
Никакой смысловой нагрузки в наших действиях не было. Никакого злого умысла не преследовали.
Раскрасили этот трамвай, и также в Ленинском районе на остановке трамвай, который стоял примерно 5-6 минут. С остатков баллончиков разрисовал фасад близлежащего здания»,— говорит задержанный на записи, опубликованной УМВД.
Один из задержанных
Фото: УМВД по Ярославской области
Другой подозреваемый объясняет, что смысла у нанесенного на борт нового трамвая слова нет. «Нет значения. Просто выбрали слово»,— поясняет молодой человек.
Всем троим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поблагодарил полицию за оперативную работу и рассказал, что установить причастных помогли камеры видеонаблюдения.
«Всем троим предстоит возместить ущерб, который предварительно оценивается в 184 тыс. руб., и понести наказание, предусмотренное законом, включая уголовную ответственность»,— прокомментировал господин Евраев.
Руководитель «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог рассказал «Ъ-Ярославль», что вагон уже восстановлен и находится в резерве.
«По потребности он будет выходить в рейсы. Проблем из-за того, что вагон стоял в ожидании удаления надписей, нет, потому что у нас есть резервные вагоны. И сумму ущерба, которую мы насчитали, мы будем предъявлять в судебном порядке к вандалам»,— прокомментировал господин Пырлог.
После произошедшего на территории депо установят дополнительные камеры видеонаблюдения, улучшат освещение и усилят охрану.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что новые вагоны в Ярославль поставили в рамках концессионного соглашения по модернизации трамвайного движения. Всего таких трамваев будет 47. Запуск первых трамваев на обновленном участке в Дзержинском районе состоялся 15 февраля. На следующую ночь и произошел акт вандализма.