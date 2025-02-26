Россия работает над возвращением 16 детей с Украины

Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой планирует вернуть 10 детей их родственникам на Украине. Также ведется работа по возвращению 16 детей с украинских территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Львова-Белова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Мария Львова-Белова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Госпожа Львова-Белова рассказала, что 95 детей уже воссоединили с их близкими на Украине, 17 детей вернулись в Россию. Она уточнила, что дети были разлучены с родственниками из-за изменений линии фронта или по другим семейным обстоятельствам. Омбудсмен заверила, что работа ведется «только с полноправными законными представителями», то есть родителями или ближайшими родственниками.

«У нас 21 ребенок, которого не могут между собой поделить мама с папой. То есть у нас здесь в России мама, там на Украине папа или наоборот... Пытаемся выяснить желание ребенка»,— сообщила она в интервью «РИА Новости».

В середине февраля Мария Львова-Белова говорила, что в ближайшее время восемь украинских детей воссоединятся с родственниками на Украине. Переговоры по воссоединению снова проводились при посредничестве Катара. Премьер и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани называл это примером успешной дипломатии, на который стоит равняться.

О том, как омбудсмен обсуждала с Владимиром Путиным работу по воссоединению детей с их близкими,— в материале «Ъ» «За детство счастливое надо».