Число новых случаев ВИЧ в Екатеринбурге за 10 лет снизилось на 64%

В Екатеринбурге снизилось количество новых случаев ВИЧ-инфекции — за последние 10 лет этот показатель уменьшился на 64%, также отмечается сокращение числа новых заражений среди молодежи до 30 лет, передает мэрия города со ссылкой на данные Областного центра профилактики и борьбы со СПИД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кроме того, ситуация с первичной заболеваемостью алкоголизмом стабилизировалась, и среди несовершеннолетних подростков случаев выявления алкогольной зависимости не было. Заболеваемость наркоманией среди несовершеннолетних также снизилась почти в три раза, а количество смертельных отравлений наркотическими веществами по сравнению с 2023 годом уменьшилось на 18%. «Отмечу, что в настоящее время развитие наркоситуации нестабильно и во многом зависит от сторонних факторов, в том числе качества жизни граждан. Мы видим, что поколение меняется, наблюдаются тенденции к здоровому образу жизни. Поэтому при выборе мероприятий мы ориентируемся на современные тенденции и проактивное значение профилактических воздействий»,— отметила начальник управления по вопросам охраны здоровья департамента социальной и молодежной политики администрации Екатеринбурга Оксана Кучкасова

Напомним, количество жителей Екатеринбурга с выявленной ВИЧ-инфекцией составляет более 22 тыс. человек. Это 1,4% от жителей города. Из общего числа ВИЧ-инфицированных екатеринбуржцев — 89,3% старше 30 лет. В 2014 году этот показатель составлял 59%. Так, 34,8% ВИЧ-положительных жителей — люди возрастом 30-39 лет, еще 33,2% — 40-49 лет, люди старше 50 лет составляют 21,3%. Среди заболевших в группу 20-29 лет входят 9,3%, 1,4% — дети 15-17 лет.

Ирина Пичурина