ВИЧ выявлен у 1,4% жителей Екатеринбурга

Количество жителей Екатеринбурга с выявленной ВИЧ-инфекцией составляет более 22 тыс. человек. Это 1,4% от жителей города сообщила начальник управления по вопросам охраны здоровья департамента соцполитики мэрии Оксана Кучкасова на заседании комиссии городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бесплатная экспресс-проверка на ВИЧ на улицах Екатеринбурга

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Бесплатная экспресс-проверка на ВИЧ на улицах Екатеринбурга

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Из общего числа ВИЧ-инфицированных екатеринбуржцев — 89,3% старше 30 лет. В 2014 году этот показатель составлял 59%. Так, 34,8% ВИЧ-положительных жителей — люди возрастом 30-39 лет, еще 33,2% — 40-49 лет, люди старше 50 лет составляют 21,3%. Среди заболевших в группу 20-29 лет входят 9,3%, 1,4% — дети 15-17 лет.

Заболеваемость наркологическими расстройствами в 2024 году находится на уровне 0,71% (в общей сложности 11,2 тыс. человек). Это почти на 5% больше, чем в 2023 году.

Алкоголизм в Екатеринбурге зафиксирован у 6,1 тыс. человек, в 2024 году на учет встали 278 человек. Общее число заболевших выросло почти на 5%, а первичная заболеваемость, напротив, снизилась почти на 8%.

Депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев обратил внимание докладчиков на то, что в работе необходимо фиксировать тенденции, в частности проведение СВО и особенности поведения поколения Z. Врио заместителя начальника МВД Екатеринбурга Андрей Ершов пояснил, что часть граждан, стоявших на учете в полиции, «благополучно уехали» в зону проведения специальной военной операции, а часть несовершеннолетних, вовлеченных в наркоторговлю, получили реальные сроки и были изолированы от общества. Поэтому сейчас полиция делает упор на профилактику и работу с лицами, которые «еще не оступились».

Директор департамента образования мэрии Инна Гумбатова добавила, что с апреля численность детей мигрантов в школах должна снизиться в связи со вступлением в силу закона об обязательном экзамене на знание русского языка перед поступлением в школу. По ее мнению, это положительно скажется на некоторых особенностях поведения и взаимодействия школьников, поэтому эту тенденцию необходимо учитывать.

Анна Капустина