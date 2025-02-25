Госдума приняла закон об использовании самоходных машин для борьбы с терроризмом

Госдума приняла закон, разрешающий силовикам использовать самоходные машины (тракторы, сельхозтехнику, снегоходы, квадроциклы и т. п.) в мероприятиях по борьбе с терроризмом.

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Поправки в ч. 3 ст. 11 ФЗ «О противодействии терроризму» внесли на рассмотрение 25 октября депутаты Дмитрий Вяткин, Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный (все — «Единая Россия») и Александр Терентьев («Справедливая Россия — За правду»).

Действующая редакция предполагает, что должностные лица могут использовать транспорт физлиц только в двух случаях — для доставления нуждающихся в больницы и во время преследования подозреваемых в совершении теракта (в случаях, если «промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей»). В тексте законопроекта перечень заменен на общую формулировку: для «обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом».

В пояснительной записке авторы указывают, что поправки подготовлены «в целях совершенствования мер, применяемых в рамках правового режима контртеррористической операции».

Подробнее — в материале «Ъ» «Террористов остановят тракторами».

Полина Мотызлевская