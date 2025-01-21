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Коммерсантъ FM
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ГД приняла в I чтении проект об использовании самоходных машин для борьбы с терроризмом

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий силовикам использовать для «обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом» самоходные машины (тракторы, сельхозтехнику, снегоходы, квадроциклы и т. п.).

Проект вносит изменения в ч. 3 ст. 11 ФЗ «О противодействии терроризму». Действующая редакция предполагает, что должностные лица могут использовать транспорт физлиц только в двух конкретных случаях — для доставления нуждающихся в больницы и во время преследования подозреваемых в совершении теракта (в случаях, если «промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей»). В тексте законопроекта перечень заменен на общую формулировку: для «обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом».

Документ внесли в Госдуму 25 октября депутаты Дмитрий Вяткин, Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный (все — «Единая Россия») и Александр Терентьев («Справедливая Россия — За правду»). В пояснительной записке говорится, что поправки подготовлены «в целях совершенствования мер, применяемых в рамках правового режима контртеррористической операции».

Подробнее — в материале «Ъ» «Террористов остановят тракторами».

Полина Мотызлевская

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