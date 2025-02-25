Жителя Подмосковья приговорили к 16 годам за съемку позиций ПВО

2-й Западный окружной военный суд признал виновным жителя городского округа Домодедово в приготовлении к теракту (ст. 30 и ст. 205 УК РФ), содействию террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), контрабанде оружия (ст. 226.1 УК РФ), а также незаконном хранении и изготовлении боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 222.1, ст. 223.1 УК РФ). Его приговорили к 16 годам колонии и штрафу на сумму 150 тыс. руб., сообщил Следственный комитет России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @sledcom_press Фото: @sledcom_press

Суд установил, что в 2017 году фигурант перевез через границу Украины и России оружие, которое хранил по месту своего жительства. Там же он изготавливал боеприпасы для него. В дальнейшем злоумышленник планировал совершить теракт на объектах гражданской инфраструктуры, войсковых объектах и железнодорожных путях в Брянской, Курской и Белгородской областях и в Москве.

Также в апреле 2024 года осужденный сфотографировал позиции зенитного ракетно-пушечного комплекса сил ПВО российской армии в Подмосковье. Полученную информацию он отправил украинским кураторам для наведения беспилотника и уничтожения военного объекта.

Ранее военный суд арестовал пятерых молодых людей, планировавших совершить теракт в воинской части в Балашихе. Сообщалось, что злоумышленники хотели через подкоп проникнуть на территорию части и поджечь военную технику. В их уголовном деле также есть эпизод с поджогом медицинского автомобиля.

Никита Черненко