ЕС предложил Украине сделку по «критически важным ресурсам»

Во время визита в Киев руководство Еврокомиссии предложило Украине заключить взаимовыгодную сделку о доступе к «критически важным ресурсам», альтернативную соглашению, которое предлагает президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил европейский комиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

«Украина может предоставить 21 из 30 важнейших ресурсов, необходимых Европе, в рамках взаимовыгодного партнерства. Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не потребуем сделки, которая не будет взаимовыгодной»,— заявил господин Сежурне журналистам после визита в Киев (цитата по AFP). Других деталей он не привел.

Дональд Трамп говорил, что США требуют от Украины редкоземельные металлы, нефть и «все, что может получить». Необходимость соглашения он обосновал тем, что Вашингтон должен получить от Киева $500 млрд в качестве компенсации за военную помощь. Украинские власти уже отвергли два варианта соглашения, поскольку в них не упоминаются гарантии безопасности. Вместе с тем американский президент утверждает, что стороны «близки» к подписанию соглашения.

О визите ЕС в Киев — в материале «Ъ» «Евросоюз еще повоюет».

Лусине Баласян