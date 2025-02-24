СКР завершил расследование дела против военнослужащего ВСУ

Военные следственные органы СКР завершили расследование уголовного дела против наводчика 134-го отдельного батальона охраны и обеспечения ВСУ Андрея Власенко. Его обвиняют в совершении теракта в Курской области (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

По данным следствия, 4 сентября 2024 года фигурант вторгся на территорию России в составе подразделений ВСУ. В населенных пунктах Любимовка и Вишневка Кореневского района Курской области украинец стрелял по российским военнослужащим и мирным жителям. Также он препятствовал эвакуации гражданского населения. 13 сентября Власенко задержали бойцы ВС РФ.

Ранее суд заочно арестовал командира бригады ВСУ, которая вторглась на территорию Курской области в августе 2024 года. 19 февраля военный суд приговорил пятерых украинских военнослужащих, включая пулеметчика, расстрелявшего взятых в плен российских солдат.

Никита Черненко