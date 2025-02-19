Четыре украинских военных получили до 16 лет колонии за теракт в Курской области

Четырех военнослужащих 11-го отдельного батальона 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ — Сергея Боченко, Валерия Мальченко, Сергея Литвиенко и Сергея Биличенко, признали виновными совершении теракта группой лиц, повлекшем наступление тяжких последствий (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) в Курской области. Боченко и Мальченко 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима, Литвиенко и Биличенко получили по 16 лет. Все осужденные проведут первые три года заключения в тюрьме, сообщила Главная военная прокуратура России.

Суд установил, что фигуранты в составе автомобильной колонны вторглись в Кореневский район Курской области в начале августа 2024 года. Там они оборудовали наблюдательно-огневые позиции и создали между ними единую систему разведки, огня и связи. Также террористы минировали дороги и неоднократно стреляли по российским военнослужащим и мирным жителям.

Подсудимых задержали в том же месяце. До вынесения приговора военнослужащие находились под арестом.

Ранее суд приговорил к пожизненному заключению украинского пулеметчика, который застрелил трех взятых в плен военнослужащих ВС РФ в Курской области. 13 февраля от 15 до 16 лет колонии строго режима получили четыре военнослужащих Украины. Их также признали виновными в совершении теракта в Курской области.

Никита Черненко